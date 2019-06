Stéphanie, une habitante d'Emines dans la province de Namur, a retrouvé lundi 24 juin sa chienne Bianca sauvagement assassinée de deux balles, une dans la tête et une dans le corps.

L'habitante d'Emines avait l'habitude de voir ses deux chiens, Bianca et Wouffi, partir tôt le matin se promener près d'un ruisseau à 300 mètres de son domicile et revenir tard le soir. Mais jeudi 20 au soir, Wouffi est rentré seul sans Bianca, un Akita Inu blanc.

Samedi dernier, Stéphanie, très inquiète, décide de prévenir la police et de partager des avis de recherche sur les réseaux sociaux :"Ma chienne Akita a disparu hier dans la région d'Emines/Meux. Elle est super gentille. Stérilisée et pucée. Si quelqu'un la voit, contactez moi rapidement".

Dimanche, Stéphanie reçoit un coup de téléphone d'un ami qui a "entendu des coups de feu jeudi soir vers 22h30 pas loin de chez moi" ce qui suscite son inquiétude. Ses craintes vont se confirmer puisque son jeune fils retrouve le pauvre animal étendu sur le bord d'une route dans un champ de blé.

Stéphanie a confirmé sur son Facebook qu'il s'agit "d'un assassinat sauvage de deux balles, une dans la tête et une dans le corps, à 200m de chez moi". Effondrée par ce drame, la jeune femme a promis de "trouver le coupable" et que "ça n'allait pas finir comme ça. La police va enquêter et trouver. C'est tellement lâche et facile d'abattre un adorable chien de 3 ans, le coupable ne va pas l'emporter au paradis".

Du côté de la police, on en souhaite pas communiquer à ce stade.