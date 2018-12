Dans notre édition de ce jeudi, nous vous relations la réaction de Pascal Verhaeven, responsable de la société SOS Vide Maison, à la suite de l’important incendie survenu là-bas dimanche soir à Sclayn. Ce dernier nous indiquait qu’un premier incendie avait déjà touché le bâtiment il y a peu de temps. "Le locataire de l’appartement qui jouxte le hangar avait eu le feu à sa cuisine, mais on ne sait pas s’il y a un rapport", nous expliquait-il.

Ce jeudi, ce locataire a souhaité réagir à ses propos. "Mon appartement se trouvait dans le même hangar que sa société. Il a évoqué le premier incendie en se demandant s’il y avait un lien ou non mais j’aimerais qu’on laisse faire la justice avant de raconter n’importe quoi", explique Denis Carvajal qui rappelle son statut de victime. "L’incendie a eu lieu le 6 novembre, apparemment à cause d’une taque électrique défectueuse. Je n’ai pas eu droit à un expert incendie. J’avais dès lors opté pour un expert indépendant qui devait venir le 21 janvier. En attendant, j’étais relogé car l’appartement n’était plus vivable et je ne me rendais plus sur place. Mes affaires étaient par contre toujours là-bas et j’ai aussi tout perdu dans ce second incendie même si ce n’est rien en rapport avec ce que lui a perdu."

L’origine de l’incendie de ce dimanche reste quant à elle toujours inconnue.