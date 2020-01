Une dame d'une septantaine d'années a pu sauter par la fenêtre mais son fils est resté prisonnier des flammes

Ce sont nos confrères de RTL Info qui l'ont annoncé. Ce matin, à 1h03, les pompiers ont été appelés pour un incendie Rue Fond de Vaux à Sclayn (Andenne).

La maison est située est située dans une ruelle étroite d'un quartier populaire de ce village et lorsque les hommes du feu arrivent sur place, la maison est entièrement la proie des flamme. Deux personnes dormaient à l'étage. L'occupante, une dame d'une septantaine d'années a sauté par la fenêtre de l'étage et était consciente à l'arrivée des secours. Malheureusement, son fils âgé de 32 ans n'a pu s'échapper du bâtiment en feu et est décédé à l'intérieur, a signalé le capitaine de la zone de secours Olivier Gonze à nos confrères.

Ce n'est que vers quatre heures du matin que les pompiers ont pu circonscrire le sinistre. Blessée, l'occupante des lieux a été amenée dans un hôpital namurois.

Les causes de cet incendie étant incertaines, le parquet descendra sur les lieux dans le courant de la journée.