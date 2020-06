Les formations d’ornithologie, d’entomologie, d’herpétologie et de photographie incluent de nombreuses sorties sur le terrain et donnent aux élèves l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, la biodiversité qui les entoure.

À Namur même, une formation en ornithologie s’organise. La citadelle, la carrière d’Asty-Moulin, le bois de Beez, la réserve de Sclaigneaux, le bois brulé d'Erpent, l'île de Dave… Les coins de nature sont nombreux dans et aux alentours de la ville. Un terrain de jeu idéal pour observer les oiseaux et apprendre à les identifier.L’étude de leur biologie ainsi que de leur comportement complète la formation.

La ville de Gembloux accueille quant à elle les formations d’entomologie, d’herpétologie et de photographie.La formation photo invite les élèves à appliquer sur le terrain la théorie vue en cours. Pas besoin de matériel haut de gamme : le but est d’apprendre à prendre des photos avec le matériel que les élèves possèdent. La formation entomo s’adresse aux néophytes et leur propose d’apprendre à reconnaître les insectes les plus communs. La biologie, l'étude des milieux et des comportements ne sont pas oubliées et apportent une cohérence d’ensemble à cette découverte du monde des insectes. Enfin, pour tout savoir sur les amphibiens et les reptiles de nos régions, Natagora propose une formation herpéto d’un an. Les cours permettent de former des volontaires qualifiés qui aideront à faire le point sur la situation des espèces locales et mènerons des actions de protection appropriées pour ces espèces qui continuent à se raréfier.

Infos : www.natagora.be/formations