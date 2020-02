On y évoquera la suppression du passage à niveau de Jambes, le parking de l’Acinapolis, le site de l’ADEPS...

Une fois n'est pas coutume: le réunion publique d'information sur les grands chantiers qui est organisée tous les 6 mois par le Pavillon de l'Aménagement urbain ne se déroule pas à la Bourse de Namur, mais au CPAS de Jambes. Sans doute parce qu'une bonne partie de l'ordre du jour est jambois, de la suppression du passage à niveau de Jambes, au parking de l’Acinapolis, en passant par l’Enjambée, le site de l’ADEPS, la voie verte urbaine, l’extension du CPAS, mais aussi Nam'in Move et le projet immobilier Artone - Thomas&Piron.

Ca se passe le mercredi 19 février à partir de 19 heures.

"Durant cette réunion d’information, les élues et élus, les techniciennes et techniciens ainsi que les gestionnaires de projets feront la synthèse des grandes étapes à venir, informeront des perturbations sur la circulation et le stationnement, proposeront des alternatives, etc. Une belle occasion pour chaque Namuroise et Namurois, Jamboise et Jambois de trouver des réponses à leurs questions", précise le Pavillon.

Intervenants et orateurs :

Certains membres du Collège communal de la Ville de Namur ;

Le président du CPAS de Namur ;

Les représentantes et représentants des Départements des Voies publiques, de l'Aménagement urbain et des Bâtiments de la Ville de Namur ;

Les Représentantes et représentants du Service public de Wallonie (SPW) ;

Infrabel ;

Le TEC ;

Les responsables de l’Acinapolis ;

Les maitres d’ouvrage des différents chantiers ;

Etc.

Informations pratiques :

Quand ? Mercredi 19 février 2020 à 19h

Où ? CPAS de Namur – Salle « Cafétaria » - 165, rue de Dave- 5100 Jambes