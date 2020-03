Les pharmaciens laissent entrer les clients au compte-gouttes, même les boulangers mettent en place une distance de sécurité

Depuis ce lundi, outre les grandes chaînes, de nombreux petits commerces annocent leur fermeture pour des raisons de santé publique. C'est le cas notamment de Bianca e Luisa, Maison Antoine, Classic, All blacks, Promod, Scrupulls, Ikks...

Ceux qui restent ouverts ne sont pas pour autant insconscients des risques et prennent des mesures de sécurité.

© DR



Alors que le boulanger pâtissier Vranckx, par exemple, a annoncé sa fermeture ce mercredi, les points de vente Robaux continuent. Mais avec des dispositions. "Afin de protéger notre personnel ainsi que vous, nos chers clients. Nous vous informons que nous avons mis en place quelques mesures de sécurité: plexiglace sur le comptoir, bandes autocollantes au sol avec une distance de plus d'un mètre, bancontact régulièrement désinfecté, maximum 5 personnes dans le magasin et nos vendeuses se désinfectent les mains entre tous les clients", annonce la boulangerie.

© DR



Au Delhaize situe en face de la gare de Namur, on a rubalisé le sol. "Pour votre sécurité et la notre, merci de respecter une distance d'un mètre entre vous. Une zone tampon est organisée à la caisse avec des marques au sol pour vous aider a estimer les distances", avertit le patron du Shop and go.

© DR



Du côté des pharmacies, on n'envisage guère de fermer boutique. On gère l'affluence de manière systématique et on limite le nombre de clients à 3 ou 5 selon la taille de l'officine, avec paiement par bancontact uniquement.

© DR



A la ville de Namur, seuls les rendez-vous sont assurés et derrière une vitre. "Le service maintenance a été bien occupé avec la confection et l'installation de 25 parois en plexiglass pour les agents du Service Population-Etat Civil, ainsi qu'à l'accueil", selon l'échevin Tanguy Auspert qui remercie les agents "pour la disponibilité et le sens des responsabilités de tous les services concernés".

© DR



Des dispositions en phase avec la décision de la fédération des commerces et des services en Belgique. Comeos a adopté de nouvelles mesures, en concertation avec le virologue Marc Van Ranst, qui entreront en vigueur à partir de mercredi midi afin de garantir la sécurité des clients et du personnel: un client par 10 mètres carrés de surface de magasin sera notamment d'application.