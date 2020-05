Après un avis favorable de la zone de police SAMSOM, le Collège communal de Sambreville a décidé d’entreprendre les démarches afin d’adhérer à la charte Save.

"Par ce geste symbolique, le Collège communal démontre une fois encore, la priorité qui est accordée à la sécurité des usagers faibles de la route, et plus particulièrement des enfants. En témoignent les multiples aménagements déjà réalisés aux abords de nos écoles tant en termes de signalisation que d’aménagements de voiries."

L’association Parents enfants victimes de la route souhaite associer les villes et les communes à son combat pour une meilleure sécurité routière via une charte Save. L’objectif est d’inciter les partenaires locaux à mener une meilleure politique de mobilité, et ce plus particulièrement dans les lieux fréquentés par les enfants et les jeunes en tant qu’usagers de la route, afin qu’il n’y ait pas ou plus de jeunes victimes. Un mouvement qui s’inscrit parfaitement dans la dynamique du Plan Stratégique Transversal de la commune de Sambreville, particulièrement au travers son objectif stratégique numéro 3 : "Etre une Commune où la mobilité se veut respectueuse de tous les usagers". Et plus précisément l'objectif opérationnel : "Favoriser une mobilité douce et inclusive sur l'ensemble du territoire."

La charte Save comporte 7 objectifs visant à accroître la sécurité des usagers de la route :