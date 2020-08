Améliorer la mobilité tout en diminuant l’empreinte carbone est un des objectifs que la Ville d’Andenne s’est fixé pour les années à venir. Les premières leçons tirées dans le cadre de la crise du Covid-19 confirment la nécessité de faire évoluer les usages, notamment en matière de mobilité, et d’accroitre la place occupée par les modes doux de déplacement. Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité qui se tient chaque année en Europe du 16 au 22 septembre, la Ville d’Andenne s’associe avec le GRACQ Andenne et Pro Velo afin de proposer plusieurs activités autour du vélo.

Le GRACQ Andenne organise la formation « A vélo dans le trafic, ça s’apprend » afin d’aider des duos de parents-enfants à acquérir les bons réflexes pour circuler en toute confiance et toute sécurité dans le trafic. Le mercredi 16 septembre de 16h à 18h. Départ sur l’Esplanade de la Promenade des Ours (devant Le Phare). Activité gratuite.

Pro Velo propose aux citoyens andennais de tester un vélo à assistance électrique pendant 3 mois et, si l’expérience est convaincante, de racheter le vélo à prix avantageux. Cette opération débute par une rencontre lors de laquelle les participants prendront possession du vélo et participeront à la formation « ma ville à vélo ». Le jeudi 17 septembre de 18h à 20h. Départ sur l’Esplanade de la Promenade des Ours (devant Le Phare). 255€ à payer lors de l’inscription

Le GRACQ Andenne organise l’opération « Couques » et offre un croissant ou un pain au chocolat aux personnes qui se rendent à vélo dans une des boulangeries participantes. Pas d’inscription nécessaire mais dans la limite des stocks disponibles. Le dimanche 20 septembre en matinée. Dans les boulangeries participantes. Une couque offerte par vélo.

Toutes les informations pratiques et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site web de la Ville : www.andenne.be/semaine-de-la-mobilite-le-programme-2020.