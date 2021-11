Chaque année, lors de la campagne mondiale du Ruban Blanc qui a lieu autour du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes), plusieurs projets sont menés par le service de Cohésion sociale de la Ville de Namur, et plus particulièrement l’équipe d’Une Rive à l’Autre. Celle-ci est spécialisée dans les violences intrafamiliales et s’adresse au public et aux professionnels qui vivent ou connaissent une situation de violences intrafamiliales. Elle propose des informations sur cette problématique, un relai vers les services et professionnels ressources, des sensibilisations, des actions de prévention, un accompagnement ou encore des concertations autour d’une situation.

En synergie avec des partenaires internes et externes, l’objectif est de sensibiliser et d’informer la population sur cette problématique des violences intrafamiliales. Cette année, ces deux semaines de prévention et de sensibilisation auront lieu du 15 au 26 novembre. La Ville de Namur proposera premièrement "Des Mots et des Maux", une exposition de témoignages de personnes ayant vécu de près ou de loin des violences intrafamiliales. Elle sera visible du 15 au 26 novembre gratuitement dans la Maison des Citoyens de l’Hôtel de Ville de Namur.

Le 26 novembre, en partenariat avec la Province de Namur, une projection du documentaire "#SalePute" (témoignages de femmes traitant du cyberharcèlement et de la misogynie) suivie d’un échange avec les réalisatrices et d’un débat avec des professionnels et professionnelles du réseau, sera proposée à un public scolaire et est déjà complète.