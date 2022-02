Le 7 octobre 2017, un jeune homme de 24 ans a trouvé la mort dans une habitation d’Hanzinelle. Victime de sept coups de feu, Eric Regnier (24ans) a été abattu par son ancienne belle-mère, Françoise Meulemans. Celle-ci a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant, ce jeudi matin, pour un assassinat provoqué. Cinq ans avec sursis ont été requis.

La fille de Françoise M. et Eric R. ont entretenu une relation de plusieurs années, de laquelle ont découlé un mariage et un enfant. Mais peu de temps après leur union sacrée, en août 2017, l’heure était déjà à la séparation. Le 7 octobre, jour du déménagement de la fille de Françoise M., Eric R. s’est rendu en taxi au domicile de son ancienne belle-famille. Il ne supportait pas d’être privé de son fils de onze mois. (lire ci-contre). "J’ai entendu qu’on chipotait à la porte. Je suis montée à l’étage et j’ai vu que c’était Eric. Il se dirigeait vers l’arrière de la maison, où on ne verrouillait jamais la porte. J’ai dit à ma fille d’aller la fermer. Elle tenait leur enfant dans les bras. Elle a juste eu le temps de faire un tour de clé. Il a pointé son pistolet contre la vitre, en direction du front du petit, et a tiré. Le bébé a hurlé, pour moi il était blessé. Il a ensuite fait un geste d’égorgement à ma fille. J’ai pris un revolver et nous sommes allées nous réfugier en haut", a indiqué Françoise Meulemans. Victime de menaces de mort (lire ci-bas), son mari et elles avaient placé six armes et des munitions en divers endroits de la maison pour réagir en cas d’une éventuelle agression d’Eric R.

"Digne d’un professionnel"

Cette agression est donc survenue le 7 octobre 2017. Après avoir voulu tirer à travers la vitre, le jeune homme s’est introduit par effraction dans l’habitation. Toujours armé, il a pointé son pistolet en direction de Françoise M. qui se trouvait en haut des escaliers. En réponse à cette menace, elle a tiré à six reprises sur son ex-beau-fils, qui se trouvait entre 60cm et 1m50 d’elle. Toutes les balles l’ont atteint sur la partie supérieure de son corps. "C’était la panique la plus complète", a ajouté la prévenue. "Jusque-là, la légitime défense est établie", a indiqué Audrey Seminara, pour le parquet de Namur.

La suite, par contre, ne l’est plus. Un avis partagé par les parties civiles. Françoise M. s’est rendue dans la chambre dans laquelle sa fille et son petit-fils s’étaient réfugiés pour recharger l’arme d’une munition, avec laquelle elle est allée porter le coup fatal à Eric R., toujours en vie mais gisant en bas des escaliers. "Il n’était plus un danger pour elle", a précisé Me Barthelemy, pour une des parties civiles. D’autant que son arme était sur le palier. "Françoise M. a fait preuve d’un calme et d’un sang-froid qui est à souligner, dignes d’un professionnel, d’une brigade d’intervention. Tellement bien fait qu’on ne peut pas croire que c’était improvisé". Son libre arbitre n’était pas annihilé, selon eux. Pas de contrainte irrésistible, donc. Le jugement sera rendu le 24 mars.

"Eric Regnier est mort d'avoir été papa"

Eric Regnier ne supportait pas d’être séparé de son fils. Il ne l’avait plus vu depuis le 20 août 2017. Car sa belle-mère refusait qu’il le voit. "Eric R. était dans le dialogue. Il a pris un avocat et a demandé à des proches de la contacter pour voir son fils. Mais la belle-mère a décidé que ! Elle lui a dit que lorsqu’il le reverrait, il marcherait. Ce sont des paroles qui frappent un esprit simple", commente Me Castaigne, pour l’une des parties civiles.

Le 7 octobre 2017, jour du déménagement, Eric R. espérait voir son fils. "Il a marqué son accord sur la reprise des meubles de l’appartement. Il était d’accord, il ne voulait pas de problème. Il n’avait plus rien, même plus son lit. Il acceptait qu’on le dépouille, mais pas de son enfant." "Eric Regnier est mort d’avoir été papa. Madame considérait qu’il n’était pas capable de le voir ou de l’héberger, elle n’avait pas à se mêler de ça. Et au lieu de trouver une solution, elle a préparé l’issue fatale", a ajouté Me Barthelemy.

Dans son réquisitoire, la substitute Audrey Séminara a reconnu qu’il était difficile d’être insensible à la détresse de ce père de famille.