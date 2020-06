Chaque année, en juillet et août, le Service de la Culture offre au grand public un programme riche de nouvelles thématiques, constitué de stages croisant de nombreuses disciplines dans les domaines de la musique, des arts plastiques, du théâtre, des métiers d’art, de la photographie, des nouvelles technologies, de la réalisation de vidéos à destination des jeunes et des adultes. Pour animer ces stages, formateur.trice.s et animateur.trice.s du Service de la Culture et experts venus d’ailleurs garantissent compétences techniques, relationnelles et pédagogiques. Seront ainsi proposés, des stages de création de clip vidéo, jeux vidéo, garnissage de sièges, bijouterie, création de papier, photographie au smartphone, création de spectacle à partir d'un livre de jeunnese

En raison de la crise du COVID, plusieurs stages qui ne permettaient pas le respect d’un protocole sanitaire strict ont malheureusement dû être annulés. Pour les stages qui ont pu être maintenus, des mesures d’hygiène rigoureuses sont mises en place tant pour assurer la distanciation physique que pour désinfecter le matériel utilisé.

Programme détaillé via :

https://www.ledelta.be/types/workshopstages/

https://www.province.namur.be/stages

Pour + d’informations :

Service de la Culture de la Province de Namur - Secteur Formation

Dominique Regnier - 081/77 51 47

dominique.regnier@province.namur.be