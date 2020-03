Toutes les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent y faire appel dès ce mardi.

A partir de ce mardi, l’ALE Namur via sa filière ServiNam (une société coopérative à finalité sociale) propose un service de courses à domicile. Un service méconnu et pour cause: il n'existait pas auparavant. "La personne qui travaille au Recyparc Mobile étant à l'arrêt, c'est elle qui va s'occuper de ce service pour lequel on devait engager une perosnne supplémentaire", indiqueAnne Charue, directrice de l'ALE de Namur.

Comment cela fonctionne-t-il? Après avoir contacté la centrale ALE (081/24 86 00 et 0499/05 35 18 - entre 9h et 17h les jours ouvrables), il sera convenu avec l’utilisateur et l’utilisatrice de la course à accomplir comme un retrait d’une commande en magasin, en pharmacie, auprès d’un restaurateur ou encore une liste d’achats à effectuer. Toutes les personnes isolées dans l’impossibilité de se déplacer peuvent faire appel à ce service dès ce mardi 17 mars 2020.

Ce service n'est pas gratuit. Il est facturé à l'usager 16€ de l'heure + 0,5 euro par kilomètre parcouru. "Il faut compter une heure s'il y a une file sinon, cela peut être une demi-heure si la commande est déja passée par Collishop ou autre. On facture le temps réellement passé pour rentrer dans nos frais. Contrairement aux chèques ALE qui sont moins onéreux, mais s'adressent aux personnes recevant une allocaton de chômage ou un revenu d'intégration, il s'agit ici d'une personne salariée, ce qui excplique le montant différent", précise Anne Charue, directrice de l'ALE de Namur.

"ServiNam a pour vocation d’aider les personnes les moins autonomes et avec la situation inédite actuelle, l’ALE Namur a directement proposé ces services. Initialement, ces nouvelles prestations payantes devaient être lancées dans quelques semaines mais au vu des circonstances, il nous semblait nécessaire de prendre les devants" explique Stéphanie Scailquin, Echevine.