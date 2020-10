Week-end très calme pour la Police locale Namur Capitale qui n’a dû dresser que douze PV relatifs au non-respect des règles Covid. Le couvre-feu (de 22h à 6h) entré en vigueur ce samedi semble avoir été compris et surtout accepté par la population.

"Seuls deux PV ont été dressés suite au non-respect de cette nouvelle règle" signale Laurence Mossiat, responsable communication de la Zone. "A ma connaissance, il n’y a pas eu d’arrestation administrative. L’information a été largement diffusée, la mesure est connue et on le constate dans les chiffres. C’est encourageant pour la suite, le premier week-end est souvent décisif. » Une voie publique qui se vide signifie également moins d’interventions en général. "Il y a forcément moins d’accidents de circulation. S’il n’y a plus de rassemblements, il n’y a plus de bagarres ni de faits de coups et blessures. Nous avons également constaté une diminution du nombre de vols."