En mars 2015, un rapport des pompiers de la zone Val de Sambre interpellait les autorités compétentes : les élèves de l’école du Wérichet, à Jemeppe-sur-Sambre, n’étaient pas en sécurité sur le site, celui-ci n’étant pas en possibilité de confiner les enfants de façon efficace en cas d’alerte Seveso liée aux entreprises Solvay toutes proches. La décision était prise de transférer les locaux en septembre sur le site de l’athénée royal Roi Baudouin, rue Hittelet. Selon les dires de la Communauté française à l’époque, un projet de recontruction du site était prévu… mais pas avant cinq ans.

Aujourd’hui, un projet est effectivement sur la table. Mais on ne parle plus du site du Wérichet, devenu un épouvantable chancre urbain, ce qui provoque une réaction de Christophe Sévenants, conseiller communal (PEPS) mais aussi instituteur à l’école Wérichet depuis 25 ans.

Le site Wérichet abandonné

"Le projet de reconstruction est une bonne nouvelle, lance ironiquement Christophe Sévenants. Mais pas tel qu’il est prévu, sur le site de l’athénée royal. Surtout, il est anormal qu’on présente un plan et que les autorités communales n’y aient pas été associées." Il plaide donc aujourd’hui pour que celles-ci soient appelées autour de la table et puissent donner leur avis sur le projet en préparation. "Je suis dans l’opposition, mais ce que je propose, c’est vraiment de travailler main dans la main avec la bourgmestre Stéphanie Thoron. Ce projet intéresse toute la commune, il n’est que normal que celle-ci ait son mot à dire. Le conseil communal doit se saisir du dossier, nous devons en débattre ensemble au sein de celui-ci."

Pour Christophe Sévenants, il est important de reconstruire l’établissement scolaire sur le site Wérichet : "Une école, c’est un véritable poumon dans la commune, ça attire les commerces, ça crée de la vie, c’est donc important pour nous. C’est comme une PME qui s’installe, quelque chose qui va rejaillir sur toute la commune, autre chose que le chancre que l’on connaît actuellement. L’implantation à cet endroit permettrait aussi de ne prévoir que des bâtiments sans étage. Et puis, il y a la mobilité douce que l’on peut favoriser à cet endroit : on peut y accéder facilement à pied ou à vélo, un système de dépose et reprise des enfants peut également être facilement installé. Ce site permettrait également de regrouper les classes maternelles et primaires, élément important dans le cadre des nouveaux projets développés en matière d’enseignement par la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Reste malgré tout un problème : il faut, avant de construire quoi que ce soit, dépolluer les lieux. "C’est un faux problème. La Fédération devra de toute façon payer cette dépollution. Si on vend les terrains pour construire de l’habitat, il faudra réduire le prix de ceux-ci en conséquence."

Dangerosité du carrefour Hittelet

En revanche, Sévenants souligne que la construction de nouveaux bâtiments à l’arrière de l’athénée n’est pas une bonne solution au niveau de la sécurité routière notamment. Depuis le transfert de l’école du Wérichet, le carrefour Hittelet est devenu encore plus accidentogène, la majorité des parents jemeppois ou des autobus de transports scolaires étant obligés de l’emprunter. "Je ne veux pas avoir la mort de quelqu’un sur la conscience parce qu’on n’a rien fait", conclut le conseiller.