La défense, par la voix de Me Mayence, a plaidé l’acquittement à titre principal sur base de la contrainte irrésistible ou de la légitime défense. Une suspension du prononcé a été demandée à titre subsidiaire.

L’avocat a mis en avant une série de faits commis par Eric R. à l’encontre de Françoise M. entre le 20 août et le 7 octobre, jour de son décès. "Le 21 août, il a foncé dans la façade de son habitation avec sa voiture, où se trouvait une bonbonne de gaz. Le 24 août, sur un parking à Fosses-la-Ville, il a foncé dans sa voiture occupée par sa fille, son petit garçon et elle. Le 26 septembre, son meilleur ami a indiqué à Françoise M. qu’Eric R. avait acheté une arme et qu’il allait venir la tuer à un défilé qu’elle organisait. Le jour des faits, jour du déménagement de sa fille, il a dit qu’il viendrait tous les buter un à un. Et il a matérialisé cela plus tard dans la journée."

Dans ce contexte, Françoise M. a précisé qu’il n’était pas question de permettre à son ancien beau-fils de voir son enfant en dehors d’un cadre sécurité, craignant pour sa sécurité. Des choses avaient été mises en place pour que cela se passe à Dinant. "Mais il était tellement virulent avec les assistances sociales et la police que ce n’était pas possible."

Me Mayence a par ailleurs estimé qu’on ne pouvait pas séquencer les événements qui se sont produits dans l’habitation. "Entre le moment où le taxi a déposé Eric R. à Hanzinelle et l’appel à la police, sept minutes se sont écoulées. La victime a décidé, par son comportement, que ma cliente allait agir comme ça. C’est une chance que sa fille et son petit-fils soient toujours en vie. Si la balle n’a pas traversé la vitre, c’est parce que l’arme en était trop proche. Elle était apeurée et toujours dans le même état d’esprit et d’émotions, y compris entre le 6e et 7e coup de feu. Si elle n’avait pas tiré, ils seraient morts. Et si elle avait eu le temps d’aller se cacher, il n’y aurait pas eu de coup de feu."