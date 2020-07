Afin de fluidifier le trafic automobile rue bord de l’eau, un nouveau cheminement cyclo-piéton provisoire sera mis en place au niveau du chantier de la Confluence et restera praticable durant l’été.

Ce nouveau passage cyclo-piéton, accessible depuis la rue du pont, passera sous l’avenue Baron Louis Huart et longera le chantier de la Confluence pour rejoindre l’Enjambée et le halage de Meuse. Celui-ci sera opérationnel dès ce lundi 13 juillet (sous réserve des conditions climatiques) et restera en place durant tout l’été, voire jusqu’à la fin octobre, car il devra être refermé en fonction du phasage des chantiers et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux prévu au printemps 2021.

Aux termes des aménagements de la Confluence, il s’agira du cheminement préférentiel pour les cyclistes, piétons et piétonnes permettant de relier le centre-ville et l’Enjambée.

Les cyclistes, piétons et piétonnes souhaitant rejoindre l’Enjambée depuis le centre-ville, ou à l’inverse se rendre à Namur depuis Jambes via la passerelle, pourront emprunter ce cheminement sécurisé et plus rapide d’accès.