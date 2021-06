Ce passage situé sous l’avenue Baron Louis Huart, permet de relier Namur et Jambes de manière sécurisée et plus rapide. Dans un premier temps, ce passage n’avait été ouvert que de manière provisoire. Il avait d’ailleurs été refermé en novembre 2020 pour permettre la poursuite dans cette zone des travaux de la Confluence. Les travaux de la Confluence touchant à leur fin, ce passage sous voirie sera à nouveau ouvert, et de manière définitive, à partir de ce 01er juillet 2021. Il s’agira dès à présent du cheminement préférentiel pour les cyclistes, piétons et piétonnes permettant de relier le centre-ville et l’Enjambée.

Afin de fluidifier le trafic automobile rue bord de l’eau, un nouveau cheminement cyclo-piéton provisoire sous voirie avait été mis en place à la mi-juillet 2020 au niveau du chantier de la Confluence à Namur.