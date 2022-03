Laurent Cavelier, le gestionnaire de la cafétéria, vit une situation particulière. Dans le contrat qui le lie à la Ville de Namur, une clause précise que le centre sportif peut être réquisitionné en cas de guerre. Jamais il n’aurait imaginé que cela se produirait. "Est-ce qu’on est en guerre ? Ou est-ce que ce sont d’autres pays qui sont en guerre ?", questionne l’intéressé.

Comme le reste du hall, son lieu de travail a été réquisitionné. Une perte, pour ce gestionnaire, qui sera privé de sa clientèle. Le responsable communication de la Ville de Namur, Benoit Demazy, joue la transparence et avoue que des discussions sont en cours avec lui pour trouver une solution. "Les repas chauds du midi seront préparés par la cuisine centrale du CPAS de Namur. Lui, sera chargé de préparer les petits-déjeuners et les soupers (Ndlr : tartines, soupe et café). Il nous les facture mais il y a tout de même une perte de revenu, notamment les jours ou il n’y a pas de réfugié." Des propos confirmés par le principal intéressé. "On ne sait même pas si on va être dédommagé. Ce qui est aussi problématique, c’est pour les denrées périssables. On en avait déjà acheté en vue des championnats provinciaux de badminton qui allaient bientôt avoir lieu et pour lesquels il y avait 600 inscrits."

Laurent Cavelier se montre néanmoins solidaire malgré ce nouveau coup du sort, après l’épisode Covid qu’il a déjà vécu ces dernières années. "On a un budget pour les repas qu’on doit leur préparer mais on aimerait leur amener quelque chose de plus que de la soupe et des tartines. Le problème est qu’on ne connaît pas encore leurs habitudes alimentaires."