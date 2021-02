Six éoliennes à l’enquête publique à Walcourt Namur S.M © D.R.

Un projet de construction et d’exploitation de six éoliennes est à l’enquête publique depuis ce vendredi. Des aménagements de chemins d’accès, la construction d’une cabine électrique et la réalisation de raccordements internes font aussi partie du projet, porté par les sociétés Windivision Belgium et New Wind, qui se situerait entre les villages de Thy-le-Château, Gourdinne, Somzée, Chastrès, Pry et Laneffe. Ces six éoliennes pourront produire entre 35.000 et 50.000 Mwh/an. Le projet pourrait perturber la faune locale. Des chauves-souris, des oiseaux et hiboux grand-duc occupent la zone.