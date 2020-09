Le réseau Li Bia Vélo est en fonction à Namur depuis 2012. Actuellement, il compte quelque 240 vélos répartis dans 29 stations situées dans le centre-ville, mais aussi à Jambes, Salzinnes, Saint-Servais et Bomel.

"En libre-service, ces vélos se révèlent être un moyen d'améliorer la qualité de vie en ville et d'optimiser les déplacements multimodaux, le tout en parfaite adéquation avec les préoccupations environnementales et de santé publique actuelles", ont encore souligné les partenaires. Plus d'informations sur www.libiavelo.be.