Né en 1994, ce jeune homme a écopé ce jeudi de quatre ans de prison dont deux ans ferme, pour un incendie volontaire commis à Sambreville. Il a mis le feu à un cabanon pour mettre la pression à un homme qui lui devait 150€. Le feu s’est propagé à deux habitations.

Ce vendredi matin, c’est pour une toute autre histoire qu’il comparaissait à nouveau sur opposition. Ce Sambrevillois est poursuivi pour le recel d’une télévision, le 27 mai 2020. Il conteste les faits. Selon son avocat et lui, il n’avait pas connaissance que la télé était volée. « Il a déposé un ami chez quelqu’un et a attendu dehors. Ce dernier est ressorti avec une télé que lui a donné un gamin de 12 ans. Ils sont ensuite allés au Cash Converter. Son ami n’avait pas sa carte d’identité, c’est lui qui l’a dès lors vendue. Il ne connaissait pas ce gamin de 12 ans et ignorait que celui-ci était en conflit avec son père. »

Pour le parquet de Namur, le prévenu ne pouvait ignorer l’origine délictueuse de la télé. « Qu’un enfant de 12 ans demande qu’on vende une télé pour lui, c’est interpellant. De plus, il a gardé 100€ après la vente. » Six mois sont requis. Jugement le 21 janvier.