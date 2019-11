Une opération de secours compliquée a permis de la remonter. La dame suicidaire n'a pas été percutée par un train, mais ses jours seraient en danger.

Une opération de secours compliquée vient de se dérouler à Saint-Servais. Une dame s'est jetée du pont de la rue de la cheminée donnant sur la rue Bricgniot ce dimanche en tout début d'après-midi. L'endroit est boisé et difficilement accessible. Les pompiers ont dû faire appel au GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux) pour remonter la personne qui se trouvait 30 mètres plus bas dans une zone boisée.

Une ambulance et une équipe SMUR attendaient sur place. La personne a été secourue en vie, mais ses jours sont en danger même si elle n'a pas été percutée par un train.

© Swijsen



"Nous avons été avertis vers 13h qu'une personne avait des attitudes suicidaires se trouvait sur ce pont et avons dès lors demandé aux trains circulant du côté de Rhisnes de rouler au pas", confirme le porte-parole d'Infrabel Frédéric Sacré. Ce qui n'a pas empêché la personne de sauter.

© Swijsen



"Puisque l'intervention des secours a pris du temps en raison de la configuration des lieux et de la difficulté d'accès à la personne, les trains de la ligne Namur/Bruxelles ont été déviés via Jemeppe-sur-Sambre, ce qui a engendré des retards sur la ligne", précise encore Infrabel. Sur le rail, la situation devrait revenir à la normale das le courant de l'après-midi.