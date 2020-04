Une nouvelle vague de surblouses va être confectionnée par des bénévoles pour d'autres homes

La semaine dernière, le CPAS de Namur avait lancé un appel à la solidarité. Il avait besoin de couturiers et couturières bénévoles pour fabriquer des surblouses à destination du personnel des 5 maisons de repos publiques du territoire namurois.

"La mobilisation a été énorme. Les surblouses arrivent au jour le jour et sont distribuées en fonction du nombre de personnes en ayant besoin dans chaque maison de repos à raison de 2 par personne. Une à porter tandis que l’autre est lavée à 60 degrés pour tuer le virus" , explique Philippe Noël en remerciant personnellement les volontaires. "Votre engagement apporte bien plus que les vêtements confectionnés. C’est de l’espoir et du courage" , dit-il en appelant les personnes à se manifester auprès des résidents qui se sentent seuls par des petits mots ou des dessins.

Ainsi, un monsieur est-il venu jouer de l'acordéon devant la maison de repos Saint Joseph à Temploux.

Cet élan de solidarité, le CPAS de Namur va le partager avec le CPAS de Gembloux qui a aussi besoin de surblouses ainsi que d’autres maisons de repos namuroises, privées. "Plusieurs personnes supplémentaires se sont manifestées, donc on lance une deuxième série de surblouses à coudre".

© DR



Voici son nouvel appel à petites mains courageuses.

"Vu le succès de la production de cette semaine, nous avons lancé une seconde commande pour réaliser des surblouses pour nos maisons de repos et d’autres instituons qui souffrent aussi cruellement du manque de surblouses (c’est cela aussi la solidarité entre institutions). Donc, si vous n’avez pas eu l’occasion de pouvoir exercer votre talent solidaire, n’hésitez pas à vous inscrire ou vous manifester à nouveau à l’adresse Couture@cpasnamur.be."

"Julie Burton est disponible pour recevoir vos emails derrière cette adresse mais également pour répondre à vos questions pour la réalisation sur un groupe Facebook dédié à ces questions et à cette dynamique. La distribution de ce nouveau matériel (tissu, manchons, fil et aiguilles) se déroulera à partir de mercredi de 9h00 à 11h au CPAS de Namur, rue de Dave, 165 à 5100 Jambes. Merci encore pour votre mobilisation et merci d’avance pour vos prochains engagements pour la fabrication de surblouses"