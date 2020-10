Home Based, entreprise innovante de Namur, vient de développer une version mobile de Soline, son interface de commande vocale, visuelle et/ou tactile. Elle permet à un patient de demander aux équipements présents dans sa chambre d’institution de s’activer, de s’éteindre ou d’adopter un comportement particulier. « Cette plateforme donne la possibilité au patient de contrôler lui-même ce qu’il désire » explique Sébastien Annys, administrateur de Home Based. « Ce n’est plus au personnel soignant (hôpitaux, maisons de repos, institutions d’accueil pour personnes handicapées, …) de courir pour effectuer ces changements. Il peut ainsi se concentrer sur les tâches qui font partie de son métier et pour lesquelles il est formé. En cette période de crise sanitaire, son énergie doit être focalisée sur l’essentiel. Soline y contribue. »

Alors que certains hôpitaux craignent la saturation et que le personnel soignant, en première ligne depuis des mois, est épuisé; cette interface est à même de diminuer la surcharge de travail. Soline est la concrétisation de l’intelligence artificielle au service des personnes en perte d’autonomie et de leur entourage. Elle répond également aux enjeux grandissants de vieillissement de la population. « Son fonctionnement est très simple : le patient s’adresse à l'interface, elle le comprend, lui répond et exécute l’ordre qu’il vient de lui donner. Elle permet entre autres d’activer l’appel infirmières, de régler la position du lit, d’ouvrir la porte de la chambre à un visiteur, d’engager une conversation téléphonique avec ses proches, d’allumer la veilleuse ou d’ouvrir les volets, de contrôler la télévision, d’écouter de la musique, un livre audio ou la radio, et même de surfer sur internet. Elle peut le faire à la voix, au regard, via une tablette tactile ou au moyen d’un bouton poussoir.»

Pour l’instant, ce service est surtout utilisé par des particuliers mais des démonstrations sont en cours dans divers hôpitaux. Une maison de repos à Orval l’utilise déjà. Une nouvelle technologie qui coûte 10 000 euros hors TVA.