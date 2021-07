Recréer du lien entre les citoyens à travers quatre événements culturels, c’est l’objectif que s’est donné la commune de Sombreffe, cet été. À l’initiative de l’Échevinat de la culture, Jonathan Burtaux, et de trois bénévoles, Thomas Merveille, Johanna Devos et Emilie Lavaux, le projet Besoin d’a(i)rt propose quatre spectacles, les quatre samedis du mois d’août, dans les quatre villages de l’entité. Une programmation estivale à ne pas manquer !

Jodie Devos, figure nationale de la musique classique, ouvrira le bal le 7 août à Ligny avec un trio détonant. En compagnie du danseur Lorenzo Dasse et du pianiste Nicolas Kruger, ils revisiteront le mythe de Roméo et Juliette autour d’un pas de trois envoutant, où la musique classique se mêle à la pop, où la musique prend corps et se mêle à la voix… Un moment hors du temps, spécialement créé pour Besoin d’a(i)rt.

La Cie Odile Pinson changera radicalement de ton en nous offrant une formation en « Premiers Secours » le 14 août, un parcours théâtral qui oscille entre le catastrophe et le burlesque. Une occasion de revisiter les rues de Sombreffe en compagnie de ces deux sauveteurs complètement déjantés ! La soirée se prolongera avec les rythmes jazzy de Sidney Bechet, par le Art Jazz Band.

Le 21 août, le gradin naturel de Tongrinne accueillera le duo Quentin Dujardin et Didier Laloy. Deux musiciens hors pairs qui font corps avec leur instrument. Ils ne jouent pas avec, ils dansent ensemble. Dominique Maes et sa « Grande droguerie poétique » vous proposeront quant à eux un magasin rempli de poésie à ne surtout pas acheter!

En clôture du Festival, le 28 août à Boignée, honneur aux enfants avec le spectacle « Une ouïe inouïe » d’André Borbé. Un chouette moment à passer en famille avant que les bambins retrouvent les chemins de l’école.

Tous les spectacles se feront en plein air, mais une solution de repli est prévue à Tongrinne sous chapiteau.

Les organisateurs indiquent : "Grâce à une programmation de qualité et éclectique, chacun pourra y trouver son compte. L’organisation se veut familiale mais professionnelle, accessible tant aux adultes qu’aux enfants et surtout, locale. Un bar et une petite restauration seront proposés par des associations sombreffoises, l’occasion pour elles de renouer le contact avec les habitants de la commune."

Tarifs: 10€ adulte, 8€ enfants, 5€ pour les habitants de Sombreffe

Réservations obligatoires : https://www.besoindart.be/

Infos: info@besoindart.be