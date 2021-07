Emma Nollet a disparu à Sombreffe le 12/07/2021. Agée de 17 ans, elle est de corpulence normale , mesure 1m65 , a les cheveux blonds et une cicatrice rectiligne au ventre. Au moment de sa disparition, elle portait des chaussures de type "Converse" noires et blanches, un pantalon kaki, une veste "Superdry" grise avec un intérieur rose, un collier couleur argent avec la lettre "E", des boucles d'oreilles de type diamant, et une montre rose avec écran digital

Témoignages par téléphone ou via l’App ChildRescue. Child Focus 116 000 | Police 0800 30 300