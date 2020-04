La zone de Police Samsom annonce qu'elle accentuera encore ce type d’opération jusqu’au 3 mai prochain.

Après plus d’un mois de confinement, la zone de police Samsom constate, malheureusement, un relâchement des mesures à respecter édictées par le Conseil National de Sécurité au début du mois de mars, et prolongées ce mercredi jusqu’au 3 mai.

La zone de police qui couvre Sambreville et Sombreffe organise comme les autres des contrôles journaliers avec des sanctions à la clé pouvant s’élever à 250 € ou 750€. "Ce jeudi 17 avril, par exemple : 690 véhicules ont été contrôlés (550 à Sambreville et 140 à Sombreffe). Des contrôles ont eu lieu dans les parcs, plaines mais également sur le Ravel. 12 PV ont été dressés lors de cette opération, 8 pour non-respect de l’interdiction de rassemblement et 4 pour des déplacements non autorisés", communique la zone qui annonce qu'elle accentuera encore ce type d’opération jusqu’au 3 mai prochain, date probable de levée progressive du confinement.

"Malgré le relâchement de certains, nous tenons à remercier la grande partie des citoyens responsables qui respectent les règles en vigueur et l’intérêt collectif, et comprennent les enjeux sanitaires de cette période particulière", insiste-t-elle en rappelant la règle de base : "Les personnes sont tenues de rester chez elles. Il est strictement interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que se rendre dans un commerce autorisé à ouvrir; avoir accès aux soins médicaux; fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées; effectuer les déplacements professionnels. Et en prenant soin de respecter la distanciation sociale de minimum 1,5 m entre les personnes."

Sont notamment interdits au niveau des rassemblements : les barbecues et autres festivités avec des amis et des membres de la famille ne vivant pas sous le même toit; les rassemblements sur la voie publique (par exemple des personnes qui jouent au ballon, qui se rassemblent à une plaine de jeux, …)