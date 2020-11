Avec les réseaux sociaux, l’information se transmet rapidement. Parfois « trop rapidement ».

C’est le cas dans la commune de Sommeleuze, où une rumeur a pris de l’importance ces dernières heures. Des engins de chantier ont débuté des travaux dans le village de Heure. Pour y faire quoi ? "C’est le site où on trouve l’ancien château de Nettine. Le lieu appartenait à la commune de Watermael-Boisfort dans le passé. Ils vont y faire un village pour les jeunes", peut-on ainsi lire sur la page Facebook « Somme-Leuze plus proche de vous ! »

Cette information n’est pas juste. Contactée ce lundi, la bourgmestre réagit à cette publication. "C’est un vrai film, ce que j’ai pu lire sur les réseaux sociaux (rires). On ne parle pas du même quartier, certaines personnes se trompent. Un peu plus loin, il y a une zone de loisir où un promoteur privé souhaite développer un projet. Ça n’a rien à voir avec le château. Pour y faire quoi ? Le projet doit encore être finalisé. Mais pour le moment, il faut réaliser des travaux pour déboiser la zone en question. On verra la suite plus tard", précise Valérie Lecomte.

Certains disent quand même que 18 chalets seront créés. A voir…