La Ville de Namur, en partenariat avec l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), organise du 2 au 5 novembre le Sommet international "Villes et Gouvernements pour un numérique au service du développement urbain et de la résilience des territoires", a-t-elle communiqué. Plus de 150 participants se réuniront dès le 2 novembre à Bruxelles pour des travaux préparatoires au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avant de se retrouver le 4 novembre au Parlement de Wallonie à Namur pour une table-ronde composée de parlementaires, ministres et des maires, à l'occasion du Sommet international du numérique.

"Plus de vingt Etats et gouvernements francophones, plusieurs organisations internationales ainsi que les acteurs de la coopération décentralisée seront représentés à très haut niveau", a indiqué Frédéric Laloux , en charge des relations internationales de Namur à travers l'asbl NEW qu'il dirige.

Les délégués des pays participants adopteront le plan d'action de l'AIMF en matière de développement numérique. Le 5 novembre, ils seront invités à participer au KIKK Festival, le rendez-vous international des cultures numériques et créatives, drainant plus de 30.000 personnes.

"La crise sanitaire a montré le caractère incontournable du numérique dans la résilience des territoires. Dans ce contexte, les villes doivent se saisir rapidement des enjeux du numérique, tant pour les opportunités qu'ils représentent que les risques qu'ils génèrent pour les citoyens comme pour les administrations publiques", a conclu M. Laloux.