Des pacsons et une balance de précision ont été découverts à son domicile

Dans la nuit de lundi à mardi, les policiers de la zone des Arches ont été interpellés par la présence d’un conducteur de cyclomoteur stationné sur le bas-côté d’une route et qui semblait somnoler.

L’homme, né en 1987, a l’air égaré et au moment où les verbalisants s’approchent de lui, il se débarrasse d’un sac contenant 500 grammes de cannabis. Il avoue que la drogue lui appartient. Une visite à son domicile est ensuite effectuée. En plus de 50 grammes de cannabis, les policiers découvriront une balance de précision et des pacsons. Dans son GSM, des indices permettant d’affirmer qu’il se livre à un trafic de stupéfiants sont relevés.

L’affaire est mise à l’instruction, un mandat d’arrêt est demandé.