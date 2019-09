La victime a subi une incapacité de travail de plus de 4 mois.

Jambes a pris des airs de far-west le 24 août 2017. Avenue de la Dame, vers 19 h, deux coups de feu sont tirés. Deux frères font face à deux autres, de chaque côté de la rue. Le motif est futile : Cengis reproche à son voisin de garer systématiquement son Opel Corsa devant son garage. Pour lui faire entendre son mécontentement, il se saisit d’un pistolet 22 long rifle alors que son frère, Yalcin, s’équipe d’un pistolet starter, servant à donner le départ de courses. Cengis tire deux fois, visiblement en direction du sol. Les balles ricochent et vont se loger dans les jambes de Jaroslav, qui subira à cause de cette blessure une incapacité de travail de plus de 4 mois.

"Pour un motif aussi futile, nous aurions pu nous retrouver en cour d’assises", expliquait début septembre le représentant du parquet, qui réclamait une peine de 30 mois de prison accompagnée d’un sursis pour ce qui excède les 2 mois de détention préventive déjà effectués par l’auteur des coups de feu pour coups et blessures volontaires. 18 mois étaient demandés pour son frère, prévenu de coups simples et de menaces sur le second opposant.

Pour l’avocat de Cengis, il n’y a pas eu de préméditation. "La situation entre les fratries était tendue depuis 2 mois. Quand mon client va chercher une arme, c’est pour que la situation cesse, pas pour tirer avec. Il a tiré au sol et les balles ont ricoché : les orifices dans les jambes de la victime montrent que la balle venait du bas."

Ce lundi, Cengis a été condamné à une peine de 20 mois de prison et à 200 euros d’amende, le tout avec un sursis de 3 ans. Son frère obtient la suspension du prononcé de la condamnation. Les armes seront saisies.

Une suspension simple du prononcé a également été prononcée pour Laurent D. Celui-ci était le détenteur initial de l’arme du crime. Celle-ci lui avait été dérobée par la fille de sa compagne et l’homme avait oublié de déclarer le vol de cette arme à la police.