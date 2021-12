L'entreprise Sonaca Aircraft établie à Temploux (Namur) a annoncé mardi avoir enregistré de nouvelles commandes de la part de deux clients historiques pour cinq exemplaires de son avion léger, le biplace d'écolage et de loisirs Sonaca 200, mais dans sa nouvelle version Trainer NG (Nouvelle Génération). Des deux clients sont l'école de pilotage Air Academy New CAG, installé à Charleroi-Gosselies et l'aéroclub et école de pilotage Blackbushe Aviation, en Angleterre, a précisé la société dans un communiqué.

"Le fait que nos clients historiques repassent commande de Sonaca 200 est une excellente nouvelle. Les écoles professionnelles exigent du constructeur qu'il soit à l'écoute des besoins, qu'il fournisse un produit de qualité et un service après-ventes professionnel. Grâce à son bureau d'étude, de design et son DOA (une reconnaissance délivrée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, AESA), Sonaca Aircraft est à même d'apporter des modifications et de faire évoluer le Sonaca 200 selon les attentes et les besoins du client", a affirmé le directeur commercial (CCO) de Sonaca Aircraft, Pierre Van Wetter, cité par le communiqué.

Ces nouvelles commandes portent sur l'acquisition de cinq avions Sonaca 200 Trainer NG, quatre pour Air Academy New CAG et un pour Blackbushe Aviation.

"Notre flotte de Sonaca 200 a comptabilisé plus de 4.000 heures de vol et nous avons décidé d'acquérir quatre nouveaux appareils afin de renforcer notre flotte d'avions école. Nous avons choisi de repasser commande chez Sonaca Aircraft car la fiabilité du constructeur est primordiale à nos yeux. D'autres facteurs nous ont aussi convaincus à savoir la disponibilité et la fiabilité de notre flotte actuelle de Sonaca 200, les coûts de maintenance réduits et la mise à disposition d'un service après-ventes professionnel", a expliqué le directeur d'Air Academy New CAG, Denis Petitfrère.

"Le Sonaca 200 s'avère très populaire auprès de nos étudiants dont bon nombre d'entre eux sont au début de leur formation de pilote. C'est un avion moderne et facile à piloter, un bon appareil pour la formation de base et un excellent tremplin pour la formation avancée", a pour sa part souligné le chef instructeur de Blackbushe Aviation, Steve Morley.

Dernier né de la famille - il s'agit du premier appareil de construction belge depuis une soixantaine d'années -, le Sonaca 200 NG est entièrement équipé pour le vol VFR (aux instruments, ndlr) de nuit, avec un tableau de bord doté d'instruments numériques Gi 275 de Garmin.

Selon Sonaca Aircraft, trois avions seront livrés à Air Academy New CAG et Blackbushe Aviation au printemps 2022 et les deux autres à Air Academy New CAG à l'automne prochain.