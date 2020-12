La société aéronautique Sonaca Aircraft, qui produit le petit avion biplace d'écolage et de loisirs Sonaca 200 - le premier appareil de construction purement belge depuis une soixantaine d'années - dans son usine de Temploux (Namur), monte en cadence, avec trois avions assemblés chaque mois, ont indiqué mardi ses responsables à l'agence Belga.

Et la cadence devrait encore augmenter l'an prochain, avec 40 avions à produire, soit environ 3,5 machines par mois en tenant compte des vacances, a affirmé le président du conseil d'administration de Sonaca Aircraft, Yves Delatte, par ailleurs directeur commercial de la maison-mère, le groupe Sonaca. Cette année, l'entreprise namuroise aura livré vingt appareils à différents clients belges et européens, tout en cherchant à étoffer ses effectifs - une quarantaine de personnes - avec quatre collaborateurs supplémentaires. "On a plus que doublé la production (en 2020) par rapport à l'année passée" lorsque huit avions avaient été livrés, a pour sa part précisé le directeur commercial de l'entreprise, Pierre Van Wetter, lui-même pilote. Cette augmentation de la production a déjà été amorcée au cours des derniers mois, avec une cadence qui est passée d'un à deux avions par mois à trois, après un fléchissement dû à la crise du coronavirus, qui a affecté les sous-traitants. L'usine de Temploux n'a pour sa part jamais cessé de fonctionner. L'avion numéro de série 28 se trouvait ainsi mardi en fin de chaîne d'assemblage, dans le grand hall qui abrite huit appareils à des degrés divers de finition.