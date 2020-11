Sophie, l’Ange de Namur Namur Grégory Piérard © D.R.

La crise sanitaire que nous traversons exacerbe les inégalités De plus en plus de personnes se retrouvent en situation de précarité. La Vedrinoise Sophie Gustin, 25 ans, a décidé de les aider. Toute seule dans un premier temps. "J’avais vu que quelqu’un tenait un stand derrière la gare de Namur, près des escalators", confie-t-elle. "Je n’avais que dix euros en poche mais je suis allé faire quelques courses et j’y ai déposé de l’eau, de la soupe et quelques sandwiches que j’avais confectionnés. Cela ne concerne pas que les SDF, je me suis rendu compte que les demandes d’aides explosaient.