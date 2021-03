Un accident mortel est survenu ce mardi matin vers 8h à Romedenne, rapporte le parquet de Namur. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule en raison du verglas. La voiture a heurté un arbre avant de finir sa course dans le ravin. Le conducteur, seul en cause et seul dans le véhicule au moment de l'accident, est décédé des suites de ses blessures.