Les répercussions de la crise sanitaire sont également lourdes de conséquences au niveau social.

Sur proposition de la Ministre de l’Action Sociale, Christie Morreale, le Gouvernement wallon a donc décidé de consacrer une enveloppe exceptionnelle d’un million d’euros pour renforcer l’aide alimentaire urgente. Pour répartir cette enveloppe, un appel à projets a été lancé auprès des opérateurs de terrain : les épiceries sociales, restaurants sociaux et CPAS de Wallonie. Sur les 181 candidatures reçues à la clôture de l’appel, 171 opérateurs ont été retenus (10 candidatures étaient irrecevables).

« Le nombre considérable de candidatures réceptionnées reflètent malheureusement des besoins en augmentation liés aux conséquences de cette crise. La Wallonie reste attentive à la situation des personnes plus fragiles et se tient aux côtés des équipes des CPAS et associations qui s’engagent, agissent et permettent quotidiennement de répondre aux besoins les plus élémentaires des personnes fragilisées », souligne la Ministre Morreale.

Pour la Province de Namur, 188 000 euros sont dégagés au profit de 31 opérateurs :

15 opérateurs et 91.000 euros pour l’arrondissement de Namur dont notamment plusieurs CPAS, les Restos du cœur de Namur et Gembloux ainsi que l’ASBL « Une Main tendue » et la « Maison Croix-Rouge de Floreffe » ;

16 opérateurs et 97 000€ pour la région de Dinant-Philippeville dont notamment différents CPAS ainsi que les Maisons Croix-Rouge du Condroz, de la Charlemagne et « Solidarités plurielles de l’entre Sambre et Meuse ».

Les moyens libérés serviront à récolter et acheter des denrées et des produits de première nécessité, préparer des repas, colis, bons alimentaires, chèques, etc.