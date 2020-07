Nicolas Buysse vous invite pour un spectacle musical dans la cour de l'école Notre Dame

Crépuscule, c'est une création collective du comédien et metteur en scène namurois Nicolas Buysse, du musicien Greg Houben, de l'acteur musicien Fabian Fiorini et de Max Merx (alias Stéréoclip). Ils vous invitent à découvir un spectacle en plein air installé dans un transat dans la cour de l'école Notre Dame, juste derrière le théâtre de Namur qui programme ce spectacle original. La jauge de 200 spectateurs sera respectée et la distanciation sanitaire permise par les transats.

Les créateurs du spectacle le défiissent comme un hymne à la vie, à la famille, à la musique et à la fête. Le pitsch: "Quand un comédien aguerri au théâtre hors les murs, en extérieur, rencontre un trompettiste-comédien bourré de talents, un pianiste habitué aux plus grands scènes internationales et un jeune créateur de musique électronique pour qui les grands festivals et les salles les plus branchées dans l’électro n’ont plus aucun secret, ça donne un mélange imparable de jouissance festive. Ils unissent leurs talents pour concocter un véritable voyage de 60 minutes, aérien et léger comme une douce soirée d’été autour de quatre frères réunis pour un hommage vibrant, sensoriel et tendre au 5e frère disparu."

A voir les jeudis, vendredis et samedis 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 et 31/7 et 1/8 à 19H

Tarif unique: 16,5 euros. Infos et réservations: http://www.theatredenamur.be/crepuscule/