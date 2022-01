Une BMW série 3 conduite par une jeune dame venait du centre d’Auvelais en direction de Falisolle, mardi vers 21 h 15, lorsque, dans la courbe située en face du restaurant chinois, à trop vive allure, elle a dérapé. Le véhicule a dévié sur la gauche pour s’encastrer avec fracas dans le pignon d’une maison située au n° 187 de la rue.

Dans cette dernière, le propriétaire a entendu un vacarme effroyable: tout le pignon, porte et fenêtres, s’était écroulé avec fracas. Les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le lieutenant Stéphane Falque se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage, et une ambulance ainsi que le SMUR d’Auvelais.

Coincée dans son véhicule laminé, la conductrice blessée a dû être désincarcérée par les pompiers. Elle a ensuite été conduite au CHR Val de Sambre tout proche. Les services d’Ores sont descendus sur place tout comme le renfort d’un véhicule logistique des pompiers avec du matériel et du personnel.

Les sapeurs ont ensuite étançonné le bâtiment, dont la structure principale touchée et lézardée, menaçait l’effondrement de la façade. Le service travaux de Sambreville s’est également rendu sur place pour sécuriser les lieux à l’aide de barrières métalliques.

L’occupant des lieux a, lui, été relogé dans la famille habitant non loin de là, la maison est inhabitable et devra en partie être détruite avant une grosse réfection. Ce sont les policiers de la zone Samsom qui se sont chargés des constatations et du balisage tandis que le dépanneur Fabrice enlevait la voiture écrasée.