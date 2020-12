Spy: "Bébé et femmes enceintes dehors" Namur Grégory Piérard © D.R.

Début septembre, à l’initiative du collectif S13, une vingtaine de migrants avaient trouvé refuge dans une salle de Spy mais depuis deux semaines, ils ont de nouveau rejoint leur campement de fortune dans un champ à proximité de l’aire d’autoroute. Une propriété qui appartient à Ameline Simon. "Il y a eu une petite bagarre entre sept migrants et certains membres du collectif", explique-t-elle. "Ce dernier s’est désengagé et désormais, hommes, femmes et enfants se retrouvent de nouveau dehors.