Co-organisée par le projet Paye ta truelle et l’association Archéo-Éthique, l’exposition itinérante Archéo-sexisme rassemble des témoignages illustrés sur les discriminations en archéologie, le sexisme mais également le racisme, l’homophobie ou la transphobie. Basée sur des témoignages réels récents, elle met en évidence la problématique du sexisme, un phénomène malheureusement récurrent dans le milieu de l’archéologie. Dans cette profession où se mêlent travail intellectuel et travail physique, il n’est en effet pas rare que les femmes subissent des propos sexistes et dégradants, comme dans beaucoup de métiers exercés majoritairement par des hommes. L’exposition vise à dénoncer ces comportements, mais aussi à sensibiliser plus largement le public aux problématiques du sexisme et des diverses formes de discrimination présentes dans les milieux professionnels.

L’exposition est accessible gratuitement aux heures d’ouvertures du musée (du mercredi au dimanche, de 13h à 17h). Afin de gérer le flux de visiteurs au sein du bâtiment, l’inscription est obligatoire par mail ou par téléphone.

Contacts: Espace de l'Homme de Spy Route d'Eghezée 301 ­ 303 5190 Onoz Téléphone : 081 74 53 28 info@hommedespy.be www.hommedespy.be.