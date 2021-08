L’édition 2.0 de la journée interculturelle et solidaire« Color Cultures - Place de l’Hospitalité » se déroule ce samedi. Pour cette nouvelle organisation, le GABS, en collaboration avec des citoyens jemeppois, des associations et la commune, a choisi de ramener l’évènement au cœur du village de Spy, sur la place de l’Eglise, le 28 août 2021 de 14 à 22h. La journée, se veut festive et conviviale, l’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous et toutes !

Les organisateurs indiquent : "L’objectif ? Donner place à des moments d’échanges, de rencontres… autour d’une thématique qui nous touche tous : nos droits… et notamment celui d’être accueilli ! On y abordera, de manière ludique et agréable, la question de l’accès aux droits pour tous et de la valorisation des solidarités dans la commune de Jemeppe sur-Sambre, mais aussi des questions très actuelles liées à la migration, aux préjugés, aux discriminations. Pour la journée, nous re-baptiserons la place : « Place de l’Hospitalité »."

Différentes actions et animations rythmeront la journée. Un espace « jeux-rencontre » intergénérationnel est prévu, l’occasion d’apprendre quelques notions de cirque, de découvrir ou redécouvrir des jeux en bois, de faire une partie de pétanque, une belote, etc ! Un espace convivial « guinguette et petite restauration » sera mis en place, l’occasion de se poser pour échanger et se rencontrer, tout en se désaltérant ou en grignotant un petit quelque chose (prix démocratiques). Un « village de l’hospitalité » qui permettra d’aller à la rencontre d’une série d’associations partenaires du projet verra le jour : le Collectif S13, le CAI, le Plan de Cohésion Sociale, la Donnerie Moustiéroise, la Montagne Intérieure, et d’autres seront présents. Au menu également : un atelier Djembé ouvert à tous l’après-midi et une soirée animée par le groupe « Folk à Donf », des animations, des expositions et d’autres surprises !

Cet évènement a également lieu en prémices à un autre temps fort pour l’Hospitalité à Jemeppe. En effet, le lundi 30 août à 20h au Centre Gabrielle Bernard, une interpellation citoyenne sera présentée au Conseil Communal en lien direct Color Culture (les citoyens peuvent nous rejoindre devant le Centre Culturel pour soutenir l’initiative – en respectant les mesures covid évidement). Il s’agit de mobiliser la commune pour la mise en œuvre de 6 propositions qui, ensemble, renforceraient le fait que toutes les formes de précarités soient prises en compte à Jemeppe. Ils souhaitent ainsi que l’hospitalité et l’accueil soient de qualité pour toutes personnes qui vivent ou transitent par leur commune.