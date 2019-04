Le corps retrouvé hier dans une valise en bordure de route à Senzeilles est celui d'un homme, révèlent les analyses réalisées cette nuit.

Sur base de sa dentition, il était âgé de 25 à 40 ans. Le squelette, qui n'est pas démembré, permet également de dire que la personme était de petite taille et mesurait environ 1m65. Il apparait aussi que le corps entier a été placé dans la valise, et qu'il n'était pas déjà à l'état de squelette. Le décès remonterait lui à environ un an.

Un premier recoupage avec les registres des personnes disparues belge et français va être fait sur base de ces éléments. Les experts ont également pu prélever l'ADN de la victime, dont les résultats de l'analyse seront connus dans plusieurs semaines. Des vêtements et d'autres éléments pourraient également permettre une identification.

Concernant les circonstances de la mort, aucune trace de violence n'a été constatée pour le moment. Cependant, une analyse plus approfondie de la structure osseuse doit encore être effectuée.