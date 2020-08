La Maison des Jeunes de Sambreville travaillait dans l’ombre sur le projet depuis quelques temps et aujourd’hui, elle est fière de présenter son studio d'enregistrement coopératif pour les jeunes artistes et techniciens en herbe ! Cet outil permettra aux jeunes d'enregistrer leurs premières maquettes dans des conditions pro, de découvrir l'univers du studio d’enregistrement, de découvrir comment créer leur home studio et les outils pour y parvenir. Le tout, gratuitement.

La Maison des Jeunes explique : "Notre studio est un outil d’animation destiné aux jeunes et servant exclusivement pour la création musicale, la recherche sonore, l’enregistrement de maquettes/démos dans le cadre d’activités en groupe, et la formation technique du son."

Découvrez l’étendue des possibilités de cette infrastructure avec le premier enregistrement ODOS réalisé avec les animateurs/formateurs de la MJ : https://www.youtube.com/watch?v=NFZap8gaPMA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tjzNjKP51LQai6ZHBNAaUqgAA2nbNbfmohQDFZ1IaelK9BE0aP0ssVh8

Plus d’infos et inscriptions sur l’adresse : secretariat@mjsambreville.be

La page Facebook du studio : https://www.facebook.com/statticrecordsmj