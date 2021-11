La Ville de Namur lance une campagne de sensibilisation afin de tendre au respect des arrêts de bus et du stationnement pour les personnes à mobilité réduite, en collaboration avec la police de Namur et le TEC. Suivra, après le 3 décembre, une phase de répression.

Cette campagne de sensibilisation nommée "amandes, amendes" a débuté ce lundi. "C’est un jeu de mots qui fait référence au fruit sec qui peut parfois devenir salé, comme le petit papier qu’on reçoit. Trop souvent, les agents du stationnement de la Ville, les policiers, les agents du TEC ou les gardiens de la paix constatent que des automobilistes se parquent sur des endroits réservés aux PMR ou aux bus", indique l’échevine de la mobilité et du stationnement Stéphanie Scailquin.

Cette phase de sensibilisation passe par la diffusion de vidéos sur les différents médias de la Ville, de la police, du TEC et les réseaux sociaux. Les magasins Night&Day les diffuseront également. "On a quatre clips tournés avec le comédien namurois Nicolas Buysse." Le 3 décembre, à l’occasion de la journée du handicap, des actions de terrain seront menées auprès des automobilistes qui ne respecteraient pas ces emplacements. "Notre comédien sera également là pour jouer quelques saynètes en direct et remettre des amandes", poursuit Stéphanie Scailquin.

Après ce 3 décembre, on entrera directement dans la phase de répression. "En 2019, on a eu 11 infractions pour des stationnements sur des emplacements de bus et 112 sur des PMR", explique Anne-Françoise Henne, commissaire de police à la zone de Namur. Ces chiffres ne sont toutefois pas pleinement représentatifs puisque ce sont parfois de simples amendes administratives qui sont envoyées. D’autres infractions sont quant à elle constatées mais pas toujours verbalisées. "Au niveau du TEC, les contrôleurs n’ont pas toujours le temps d’arriver à temps pour constater l’infraction. Mais je ne pense pas me tromper en disant qu’on en a plus de 1.000 par an. Stationner sur un arrêt de bus est autorisé uniquement pour embarquer ou débarquer quelqu’un, ou déposer un colis. Un parent qui s’arrête sur un arrêt de bus en attendant que son enfant arrive, c’est une infraction. Nous allons d’ailleurs cibler les écoles, le 3 décembre", explique Simon Collet, chef de Projet pour le TEC. Cela ne doit donc pas prendre plus de quelques secondes. "Seul le contrôleur, qui est pour rappel un policier assermenté, peut juger."

Ces infractions peuvent faire mal au portefeuille. Stationner sur un emplacement réservé au bus est une infraction du premier degré. Soit 58€. Pour les PMR, c’est du deuxième degré. Et donc 116€.