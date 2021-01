Basée en province de Hainaut à Feluy, l'asbl « Les amis des animaux » œuvre également dans les provinces de Namur et du Brabant wallon. Elle recherche actuellement des bénévoles. « Grâce au budget (Ndlr : 427.000€ débloqués en juin dernier) alloué par Céline Tellier, ministre du bien-être animal à la Région wallonne, de nombreuses communes ont relancé leur campagne de stérilisations des chats errants. Près de 30 communes du Brabant wallon, du Hainaut et du Namurois font appel à notre association/refuge pour stériliser les chats errants, éventuellement les soigner, avant de les remettre sur leur terrain. Nous ne comptons plus ces félins ramassés avec le coryza, une patte cassée, le bassin fracturé, etc. Nos équipes de trappeuses/trappeurs vont sur les terrains tous les jours, mais nous manquons de bénévoles. Une aide supplémentaire serait la bienvenue. Sans expérience ? Un apprentissage est prévu et le matériel (cages-trappes) est fourni », indique l'association dans un communiqué.

Si « Les amis des animaux » travaille essentiellement avec des communes hennuyères, Philippeville et Walcourt sont également associées à cette asbl. Les citoyens de ces communes qui voudraient s'investir ainsi que celles de la région (et autres) sont les bienvenues.

Contact : 064/55.58.98