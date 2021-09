Pour éviter les problèmes, Frédéric Knapen et Damien Baert, gérants du Barnabeer et de la Cuve à bière, ont pris une décision radicale. Celle d’engager des stewards et d’imposer le Covid Safe Ticket pour s’asseoir à la terrasse de leur établissement. "Ce jeudi soir, rue de Bruxelles, c’était l’émeute. Du coup, la Ville a décidé de faire passer le haut en zone piétonne ce vendredi matin… (Ndlr : mais pas le bas, ni la rue St-Jacques). À quoi penseront-ils d’autre ce samedi ? Ils n’ont par ailleurs pas prévu de toilettes publiques. On va se ramasser tout le monde", regrette Damien Baert. Ils ne comprennent pas la logique de la Ville qui impose des règles mais qui organise des concerts qui vont attirer des milliers de personnes. Tous deux n’ont pas eu peur de le dire, à l’instar de Mathieu Vanbel, gérant du Petit Bitu. "Vivement lundi."