Le Delta va diffuser une série de six vidéos « Faire face, vu de dos ». Celles-ci mettront en scène des artistes namurois de disciplines différentes (performance, spectacle, poésie, musique, stages pour enfants), dans les différentes salles du Delta, et vus de dos pour faire référence à l’absence de contact avec le public et faire écho à l’exposition « Vu.e de dos – images à contre-courant » qui se termine ce dimanche.

Ces 6 vidéos visent à montrer que « tous » les secteurs culturels souffrent de la fermeture des lieux culturels et proposent des actions « vivantes » d’artistes dont les pratiques sont à l’arrêt depuis des mois et qui sont privés de leur public. Se produiront :

Le Groupe las Lloronas – en collaboration avec les Jeunesses Musicales

Le guitariste Quentin Dujardin

L’artiste plasticien Benoît Félix via une performance

Les Espaces Vers : Aurélien Dony, Charlotte Simon et Jérôme Paque (poésie nomade)

La comédienne Louise Jacob (poésie)

Des enfants en stage au Delta

Dans le respect des mesures sanitaires, il n'y aura pas de présentiel mais il sera possible de suivre les interventions artistiques sur le site internet de la plateforme http://www.stillstandingforculture.be , sur les médias du Delta (site internet et réseaux sociaux) et seront projetées sur la façade du Delta ce samedi 20 février en fin de journée.