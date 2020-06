Les Creaves de Namur et d'Andenne croulent sous les arrivées d'oisillons en détresse

Le confinement, et maintenant le déconfinement, créent un afflux énorme dans les centres de revalisation pour animaux sauvages. Celui de Namur affiche complet et celu d'Andenne compte plusierus nouvelles arrivées par jour et est à flux tendu.

D'une part, les citoyens ont beaucoup jardiné, taillé leurs haies, nettoyé leur corniche... et fait beaucoup de victimes collatérales. d'autre aprt, des professionnels à l'arrêt ont recommencé leurs travaux en aprcs et jardins avec les mêmes conséquences.

© Creaves



"Pas d'abattage d'arbres ou taillage de haie jusqu'au15 août (fin de la période de nidification ) s'il vous plaît... Il reste très peu de centres Creaves ouverts qui réceptionnent, nos équipes sont réduites et l'afflux d'oisillons est énorme dû à ces travaux. Cela peut-être évité: il suffit de patienter. Aidez-nous en faisant attention aux oiseaux. Le meilleur apprentissage est celui des parents dans la nature". C'est l'appel aux consciences lancé par Creaves Dinant qui n'affiche pas encore compet contrairement à Namur.

Selon Juliette Economidès, responsable du centre d’Andenne, il arrive 30 nouveaux animaux bessés chaque jour. Principalement des oiseaux et aussi des hérissons. C’est du jamais vu et cela s’explique par le confinement notamment.

© Creaves



Quelques conseils pour que nos activités de jardinage et d'intendance ne fassent pas de dégâts: activer les robots tondeuses uniquement entre 10 et 18 heures, ne pas faucher les herbes hautes et tailler les haies jusqu’à la mi-août, ne pas déplacer des tas de bois pour l’instant non plus ou être attentifs aux toitures et corniches, des endroits où nichent les oiseaux.

© Creaves



La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux tient à rappeler les premiers gestes à adopter lors de la découverte d’un jeune animal. "La première nécessité est d’évaluer l’état de détresse de l’animal. Un juvénile vagabondant hors du giron familial n’est pas forcément abandonné ou perdu. Ses parents ne sont peut-être pas loin et peuvent toujours le prendre en charge. Ainsi avant de saisir un animal nous conseillons d’observer son comportement et d’évaluer s’il est en danger. Un animal aura toujours plus de chance de survie en grandissant avec ses congénères qu’auprès de l’homme, il ne faut donc pas agir dans la précipitation."

© Creaves



Si vous observez des signes de détresse (blessure, pelage ou plumage épars, abri détruit, cadavres des parents, etc.) les premiers gestes sont de mettre le juvénile hors de portée des prédateurs en le plaçant dans une caisse en carton pourvue de trous d’aération et d’une source de chaleur comme une bouillotte ou une bouteille d’eau chaude enroulée dans un essuie. Il ne faut jamais donner à boire directement dans le bec ce qui pourrait provoquer la noyade ou une pneumonie. Il faut ensuite apperler un centre Creaves.