Le parquet a demandé son placement en IPPJ. Arrêtés, ses parents ont été libérés

Un mineur, un garçon âgé de 17 ans, a été arrêté pour des faits de stupéfiants, rapporte le parquet de Namur

Une patrouille de la zone de police de Namur faisait une ronde, vers 4h du matin, quand les agents ont aperçu deux personnes en rue, dans le centre-ville de Namur

Les policiers se sont approchés, et ils ont constaté qu’une des deux personnes lançait un petit sachet puis prenait la fuite. Dans le sachet, les agents ont retrouvé 23 grammes de cannabis.

Le fuyard n’a pas pu être rattrapé tout de suite, mais les policiers l’avaient identifié. Il s’agit d’un jeune bien connu pour des faits de stupéfiants. « Il faisait aussi partie des bandes rôdant une époque dans Namur », a ajouté Romain Jadin.

Une perquisition a donc eu lieu à son domicile, sur base du flagrant délit. Sans le jeune mais en présence de ses parents. Et dans un débarras, la police a retrouvé plus de 300 grammes de cannabis, énormément de sachets de conditionnement et une somme de près de 25.000€ en liquide. Face à une telle trouvaille, les parents ont été privés de liberté. Leur fils a tenté ensuite de les contacter mais c’est la police qui a décroché : le mineur s’est donc finalement rendu au commissariat, vers 8h, où il a été lui-aussi privé de liberté.

Il a été conduit ce samedi après-midi devant un juge de la jeunesse. Le parquet a demandé le placement u jeune en IPPJ. A l'heure d'écrire ces lignes, la décision du juge de la jeunesse n'est pas encore connue.

Les parents ont été libérés. « Il est apparu qu’il s’agit de parents démissionnaires par rapport à leur fils, qui n’en fait qu’à sa tête. Ils semblaient au courant des activités de leur fils mais n’y participaient pas. », précise le parquet. Le magistrat n’a donc pas saisi un juge d’instruction pour demander un mandat d’arrêt vis-à-vis d’eux. Ils pourraient toutefois être poursuivis, en fonction des conclusions qui découlent de l'enquête.