Le parquet de Namur a requis des peines lourdes ce jeudi à l’encontre des 7 membres d’une association de malfaiteurs active dans la vente d’héroïne, de cocaïne et de cannabis à Jambes et Namur entre mai 2019 et juin 2020. Les membres d’un couple sont visés : le substitut Seminara réclame 6 ans pour lui et 4 ans pour elle, ainsi qu’une peine de 3 ans pour celui qui était considéré comme leur homme à tout faire. Des peines de 4 ans sont réclamées contre 4 de leurs fournisseurs. Le montant estimé de ce trafic avoisine les 100.000 euros.